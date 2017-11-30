 Derbinin hakemi belli oldu! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Derbinin hakemi belli oldu!

    Derbinin hakemi belli oldu!

    Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak derbisinde hakem düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.

    Karşılaşmada Alper Ulusoy da dördüncü hakem olarak görev yapacak.


    İşte haftanın hakemleri:

    2 ARALIK CUMARTESİ
    14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
    16:30 Kardemir Karabükspor - Göztepe - BAHATTİN ŞİMŞEK
    19:30 Beşiktaş - Galatasaray -

    3 ARALIK PAZAR
    14:00 Atiker Konyaspor - Bursaspor - HALİL UMUT MELER
    14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor - METE KALKAVAN
    16:30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor - HALİS ÖZKAHYA
    19:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa - ÜMİT ÖZTÜRK

    4 ARALIK PAZARTESİ
    20:00 Trabzonspor - Antalyaspor - YAŞAR KEMAL UĞURLU
    20:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor - BÜLENT YILDIRIM

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:44
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