Derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.
Karşılaşmada Alper Ulusoy da dördüncü hakem olarak görev yapacak.
İşte haftanın hakemleri:
2 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
16:30 Kardemir Karabükspor - Göztepe - BAHATTİN ŞİMŞEK
19:30 Beşiktaş - Galatasaray - FIRAT AYDINUS
3 ARALIK PAZAR
14:00 Atiker Konyaspor - Bursaspor - HALİL UMUT MELER
14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor - METE KALKAVAN
16:30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor - HALİS ÖZKAHYA
19:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa - ÜMİT ÖZTÜRK
4 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - Antalyaspor - YAŞAR KEMAL UĞURLU
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor - BÜLENT YILDIRIM
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:44
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
tarafsız Adamın en dibisin onur..Herkes hak ettiğini er geç bulacaktır...Doğru bildiğin yolda yürü korkusuzca....
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
KESKİNKALE Bir şehri karşısına alacak kadar terbiyesiz adam, sen kimsin be alt tarafı sünepe bir kaleci taklidi yapan ts kandırmış basiretsiz kişisin
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 3
Yorum
Cenk Pişman olma delikanlı ol.yaparken delikanlıydın şemsiye girince pişman oldum abi.Türk adaletine tebrikler istendimi adalet sağlanıyormuş
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