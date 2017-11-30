Derbinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.



Karşılaşmada Alper Ulusoy da dördüncü hakem olarak görev yapacak.



İşte haftanın hakemleri:

2 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

16:30 Kardemir Karabükspor - Göztepe - BAHATTİN ŞİMŞEK

19:30 Beşiktaş - Galatasaray - FIRAT AYDINUS

3 ARALIK PAZAR

14:00 Atiker Konyaspor - Bursaspor - HALİL UMUT MELER

14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor - METE KALKAVAN

16:30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor - HALİS ÖZKAHYA

19:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa - ÜMİT ÖZTÜRK

4 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Trabzonspor - Antalyaspor - YAŞAR KEMAL UĞURLU

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor - BÜLENT YILDIRIM

