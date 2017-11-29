 Yıldızlar tribünde – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yıldızlar tribünde

    Yıldızlar tribünde
    İGOR Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi rotasyona giderken yıldızlar tribündeydi. Maicon Roque, Fernando , Mariano, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda karşılaşmayı stattan takip ettiler. Oyuncular tribünden arkadaşlarına destek verdiler.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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