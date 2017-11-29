 Yasin aynen devam etti – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yasin aynen devam etti

    Yasin aynen devam etti

    Süper Lig'de Cimbom'un Alanyaspor ile oynadığı maçta Tolga Ciğerci sakatlanınca son anda 11'e dahil edilen Yasin Öztekin çok iyi bir performans sergilemişti.

    Ligde 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, Sivas Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında da takımının en etkili isimlerinden biriydi. İlk golde defansın arkasına doğru bir koşu yapan Yasin Öztekin, Martin Linnes'in ölçülü pasıyla buluştu. Hiç bekletmeden sol ayağıyla vurarak kaleciyi avladı. Yasin, ikinci yarıda da düzgün plase ile bir gol daha kaydetti.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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