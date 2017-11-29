Tudor, Dolmabahçe’de ilk peşinde
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, bu hafta Vodafone Park'taki derbiden galip ayrılması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmalardan ilk kez bu sevinci yaşayacak.
İLK DERBİSİNİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Tudor, ilk derbisine ligin 22. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı çıkmıştı. 39 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde sarı-kırmızılıların başında toplam 7 kez mücadele etti. Bu müsabakalardan henüz galibiyet alamayan Tudor, 6 kez rakiplerine mağlup olurken, 1 kez de berabere kaldı. Tudor'un öğrencileri, söz konusu maçlarda 11 kez kalesini gole kapatamazken, rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.
Tudor, bu 4 takım içerisinde en farklı mağlubiyetlerini de Medipol Başakşehir'e karşı aldı. Turuncu-lacivertliler ile ligde 2 kez oynayan sarı-kırmızılılar, 4-0 ve 5-1 gibi farklı mağlubiyetlerle sahadan ayrıldı. Hırvat teknik adam, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:
2016-2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:15
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 4
Yorum
eksik hesap!!! daha azizciğim sayesinde ğs ve bjkye verdiğimiz şampiyonlar ligi katılım paraları var!!! hey gidi aziz başkan severken öldürdün FB'yi!!!
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Janssen isyan etti
Toplam 3
Yorum
ANALİST ESAS CİMBOM MAÇINDA BUZ GİBİ GOLÜN VERİLMEDİ HEMDE FAULU ORDA DÖNMEKTE GEÇ KALAN SERDAR AZİZ SANA YAPTI YAZIKLAR OLSUN CÜNEYT DÜDÜK ASMALISI
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Vida gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
satir baskanin transfer basarilarindan biridir vida. Hücum futbolu oynuyorsan geride pepe ve vida gibi adamlarin olacak.
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