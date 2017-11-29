Solak özlemine ilaç
Galatasaray’da kanayan yara sol stopere düşünülen ilk isim Shakhtar forması giyen Ukraynalı Rakitsky...
Shakhtar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nda 47 kez forma giydi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Rakitsky 1.85 boyu ile hava toplarına da hakim. Igor Tudor, Rakitsky'yi hem dörtlü savunmada Maicon'un partneri hem de üçlüye dönmesi halinde sol stoper olarak düşünüyor.
SABAH
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
-
Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
-
''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
-
Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
Solak özlemine ilaç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.