Penaltıyı atladı

GALATASARAY'ın Sivas Bld'yi ağırladığı mücadelenin ilk yarısında hakem Suat Arslanboğa kritik bir hata yaptı. 42. dakikada Cimbom'un atağında Martin Linnes kesti. Sinan Gümüş düzeltip vurdu. Kaleye giden topu Sivas Bld'nin savunmacısı Nuri Melih'in elinden döndü. Sarı-kırmızılılar itiraz etti.