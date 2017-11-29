 Penaltıyı atladı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Penaltıyı atladı

    Penaltıyı atladı
    GALATASARAY'ın Sivas Bld'yi ağırladığı mücadelenin ilk yarısında hakem Suat Arslanboğa kritik bir hata yaptı. 42. dakikada Cimbom'un atağında Martin Linnes kesti. Sinan Gümüş düzeltip vurdu. Kaleye giden topu Sivas Bld'nin savunmacısı Nuri Melih'in elinden döndü. Sarı-kırmızılılar itiraz etti.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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