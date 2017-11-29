Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galip gelmenin güzel olduğunu söyleyen Özyalçın, "Ama her Galatasaraylı gibi benim de aklım cumartesi günkü maçta. Bizim için yaşamsal bir maç. Biz bugün Sivas Belediyespor Başkanı ile birlikte izledik maçı. Sivas güzel oynadı ama takımımız yedekti. Yine de güzel bir maçtı" dedi.
"MAYIS, GALATASARAY'IN KÜKREME AYIDIR"
Ligi, bir maraton olarak gördüğünü söyleyen Özyalçın, "Bu maratonun belirli süreçlerinde ileri çıkabilirsin, geride kalabilirsin. Galatasaray'ın hedeflediği, 34'üncü hafta, yani Mayıs ayı. Galatasaray, Mayıs ayını sever. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur. Galatasaray'ın kükreme ayıdır Mayıs ayı. 12'nci haftada birtakım maçlarda olası puan kayıplarını hesap ederek ilerlemek gerekiyor. Antalyaspor maçından sonra 'Bu takım şampiyon olur mu' sorusuna daha çok ligin başındayız demiştim. Galatasaray daima bir numaradır" diye konuştu.
Feghouli'nin performansı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Cengiz Özyalçın, "Feghouli konusuna girmek istemiyorum. Bu teknik bir konu" dedi.
Özyalçın son olarak Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Igor Tudor ile basın mensupları arasında yaşanan gerilim ile ilgili gelen bir soruya ise "Bir sporcu ve siyasinin basını karşısına alması demek, ateşle oynaması demektir" yanıtını verdi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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