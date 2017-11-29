 G.Saray'dan UEFA çıkarması – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    G.Saray'dan UEFA çıkarması

    G.Saray'dan UEFA çıkarması

    UEFA ile 3-4 senelik anlaşma yapmayı planlayan Galatasaray'ın UEFA yetkilileri ile görüşmeyi yeni yılda gerçekleştireceği ortaya çıktı

    Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bu görüşmeye Başkan Dursun Özbek'in bizzat katılacağı ve sarı-kırmızılı kulübün mali tablosu ile ilgili şu savunmayı yapacağı öğrenildi:

    1- 65 milyon Euro'luk bütçe sınırına uyduk, bu sezon kurduğumuz takımın maliyeti 61 milyon Euro.

    2- Ceza aldığımız dönemde 45'i geçen sözleşmeli oyuncu sayısını 30'dan aşağıya indirdik.

    3- Her üç ayda bir sorunsuz şekilde borçsuzluk kağıdını takıma imzalatıyoruz ve UEFA'ya yolluyoruz.

    4- Bu transfer döneminde 20 milyon Euro'ya yakın oyuncu satışı gerçekleştirdik.

    5- Galatasaray Sportif AŞ uzun zaman sonra ilk kez kara geçti.

    6- Futbol takımının başarısına paralel olarak Türk Telekom Stadyumu 6 kombine-bilet-sponsor gelirleri arttı.

    Bir daha Avrupa'dan men cezası ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray önümüzdeki 3-4 senede UEFA'nın belirleyeceği kriterlere göre hareket etmeye hazır. UEFA'nın, finansal durumunu toparlamaya başlayan sarı-kırmızılı kulübe men cezası vermeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, transfer limiti (sattığın kadar al), maaş bütçesi ve kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısı ile ilgili sınırlamalar getirmesi bekleniyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:03
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