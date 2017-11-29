G.Saray'dan UEFA çıkarması
UEFA ile 3-4 senelik anlaşma yapmayı planlayan Galatasaray'ın UEFA yetkilileri ile görüşmeyi yeni yılda gerçekleştireceği ortaya çıktı
1- 65 milyon Euro'luk bütçe sınırına uyduk, bu sezon kurduğumuz takımın maliyeti 61 milyon Euro.
2- Ceza aldığımız dönemde 45'i geçen sözleşmeli oyuncu sayısını 30'dan aşağıya indirdik.
3- Her üç ayda bir sorunsuz şekilde borçsuzluk kağıdını takıma imzalatıyoruz ve UEFA'ya yolluyoruz.
4- Bu transfer döneminde 20 milyon Euro'ya yakın oyuncu satışı gerçekleştirdik.
5- Galatasaray Sportif AŞ uzun zaman sonra ilk kez kara geçti.
6- Futbol takımının başarısına paralel olarak Türk Telekom Stadyumu 6 kombine-bilet-sponsor gelirleri arttı.
Bir daha Avrupa'dan men cezası ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray önümüzdeki 3-4 senede UEFA'nın belirleyeceği kriterlere göre hareket etmeye hazır. UEFA'nın, finansal durumunu toparlamaya başlayan sarı-kırmızılı kulübe men cezası vermeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, transfer limiti (sattığın kadar al), maaş bütçesi ve kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısı ile ilgili sınırlamalar getirmesi bekleniyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:03
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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