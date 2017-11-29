Feghouli tek devre oynadı

TRABZONSPOR ile oynanan maçta Olcay Şahan ile kapışıp kırmızı gören ve 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli dün 11'deki yerini aldı. Teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi Cezayirli oyuncunun son durumunu görmek istedi. İlk yarı oynayan Feghouli etkili olamadı. 2. yarı yerini Emrah Başsan'a bıraktı.