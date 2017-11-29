 Feghouli tek devre oynadı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Feghouli tek devre oynadı

    Feghouli tek devre oynadı
    TRABZONSPOR ile oynanan maçta Olcay Şahan ile kapışıp kırmızı gören ve 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli dün 11'deki yerini aldı. Teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi Cezayirli oyuncunun son durumunu görmek istedi. İlk yarı oynayan Feghouli etkili olamadı. 2. yarı yerini Emrah Başsan'a bıraktı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli tek devre oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.