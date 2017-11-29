 Donk döndü – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Donk döndü

    Donk döndü
    Sezon başı adı gönderilecekler arasında yer alan Ryan Donk dünkü Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahadaydı. Teknik direktör İgor Tudor, Hollandalı futbolcuyu stoper olarak sahaya sürdü. Donk düzgün paslarıyla dikkat çekti. Hırvat çalıştırıcı Donk'un performansından memnun kaldı. Gelecekte daha fazla kullanabileceğini söyledi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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