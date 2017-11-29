 Aslan derbi galibiyetine hasret – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Aslan derbi galibiyetine hasret

    Aslan derbi galibiyetine hasret

    Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.

    Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 lig maçını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

    LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
    Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 9 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

    Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

    SON 9 LİG DERBİSİ

    Galatasaray'ın ligde oynadığı son 9 derbinin skorları şöyle:

    Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
    Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2
    Süper Lig Fenerbahçe 0-0
    Süper Lig Beşiktaş 0-1
    2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2
    Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2
    Süper Lig Beşiktaş 0-1
    Süper Lig Fenerbahçe 0-1
    2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

    DEPLASMAN KARNESİ
    Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.

    Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0'lık skorla elde etti.

    Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbide iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşarken, Beşiktaş ile yaptığı 2 maçta ise sahadan birer mağlubiyet ve beraberlikle ayrıldı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:15
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