10 yabancı ile çıkacak

TEKNİK direktör Tudor, Beşiktaş'ı yenerek 'Derbi kazanamıyor' eleştirilerini bitirmek istiyor. Hırvat hoca, Alanya maçının formda isimleri Selçuk ve Yasin'e kadroda yer arıyor. Selçuk'un yerine cezası biten Fernando görev yapacak. Tudor'un maça 10 yabancı ile çıkması bekleniyor.