 10 yabancı ile çıkacak – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    10 yabancı ile çıkacak

    10 yabancı ile çıkacak
    TEKNİK direktör Tudor, Beşiktaş'ı yenerek 'Derbi kazanamıyor' eleştirilerini bitirmek istiyor. Hırvat hoca, Alanya maçının formda isimleri Selçuk ve Yasin'e kadroda yer arıyor. Selçuk'un yerine cezası biten Fernando görev yapacak. Tudor'un maça 10 yabancı ile çıkması bekleniyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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