‘10 numara’nın kralı

G.Saray’ın Faslı yıldızı Belhanda, istatistiklerde rakiplerinden açık ara önde bulunuyor

CİMBOM'un Kiev'den kadrosuna kattığı Belhanda, farkını ortaya koydu. Yıldız oyuncu, ligde aynı mevkide görev yaptığı oyunculardan istatistik olarak oldukça önde gözüküyor. Bu sezon sadece bir maç kaçıran Belhanda, 12 lig sınavında toplam 35 kez kilit pas yapmayı başardı. Faslı oyuncunun en yakın takipçisi ise 18 kez ile Talisca. Bir gol atan beş kez de asist yapan Belhanda, toplamda 6 defa skora katkı yaptı. Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Batalla, 4 gol, 3 asist ile bu alanda zirvede. 27 yaşındaki yıldız ayrıca en yüksek ratinge sahip oyuncu.