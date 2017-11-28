Yeni kral Fernando!

ile Beşiktaş'ın hafta sonunda'taki düellosunda sonucu belirleyecek etkenlerden birisi hiç kuşkusuz orta sahalar olacak. İki takımın bu bölgedeki 'ağır işçileri'ile'un istatistikleri, Fernando'nun bir adım öne çıktığını gösteriyor.lakaplı oyuncu, ligde geride kalan 13 haftada maç başınatop çalma,top kesme veuzaklaştırma istatistikleri yakalarken,top çalma,top kesme veuzaklaştırmada kaldı. Kısaca Fernando, defansif anlamda ligin en iyilerinden olan Atiba'yı geride bırakmayı başardı.'ın son 2 sezondaki şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Kanadalı Atiba ise pas, şut ve kilit pas rakamlarında Fernando'dan daha iyi bir performans sergiledi. İki mevkidaşın,günkü düellosundan kimin galip çıkacağı ise şimdiden merak konusu...