Yeni kral Fernando!
Lakabı 'Ahtapop' olan Brezilyalı oyuncu Süper Lig’de top çalma, kesme ve uzaklaştırma rakamlarında derbide karşı karşıya geleceği mevkidaşı Beşiktaşlı Atiba’yı geride bıraktı
PAS VE ŞUTTA ATİBA
BEŞİKTAŞ'ın son 2 sezondaki şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Kanadalı Atiba ise pas, şut ve kilit pas rakamlarında Fernando'dan daha iyi bir performans sergiledi. İki mevkidaşın, cumartesi günkü düellosundan kimin galip çıkacağı ise şimdiden merak konusu...
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:05
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''Ağzına sağlık Tudor!''
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gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Toplam 9
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idris şampiyon galatasaray
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Toplam 5
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BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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