 Yeni kral Fernando! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Yeni kral Fernando!

    Yeni kral Fernando!

    Lakabı 'Ahtapop' olan Brezilyalı oyuncu Süper Lig’de top çalma, kesme ve uzaklaştırma rakamlarında derbide karşı karşıya geleceği mevkidaşı Beşiktaşlı Atiba’yı geride bıraktı

    GALATASARAY ile Beşiktaş'ın hafta sonunda Vodafone Park'taki düellosunda sonucu belirleyecek etkenlerden birisi hiç kuşkusuz orta sahalar olacak. İki takımın bu bölgedeki 'ağır işçileri' Fernando ile Atiba Hutchinson'un istatistikleri, Fernando'nun bir adım öne çıktığını gösteriyor. 'Ahtapot' lakaplı oyuncu, ligde geride kalan 13 haftada maç başına 2.8 top çalma, 2.1 top kesme ve 2.5 uzaklaştırma istatistikleri yakalarken, Atiba 1.7 top çalma, 1.5 top kesme ve 1.4 uzaklaştırmada kaldı. Kısaca Fernando, defansif anlamda ligin en iyilerinden olan Atiba'yı geride bırakmayı başardı.

    PAS VE ŞUTTA ATİBA
    BEŞİKTAŞ'ın son 2 sezondaki şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Kanadalı Atiba ise pas, şut ve kilit pas rakamlarında Fernando'dan daha iyi bir performans sergiledi. İki mevkidaşın, cumartesi günkü düellosundan kimin galip çıkacağı ise şimdiden merak konusu...

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:05
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