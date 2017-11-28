 Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü... – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...

    Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...

    Başkan Özbek çok kızgındı. Florya’ya baskın yaptı. Bazı yöneticiler Terim’le temasa geçti. İmparator, “Mayısta seçim olacak. Ünal Aysal’ın geri dönme ihtimali var. Onunla çalışmam” diye reddetti.

    - ilişkisi içerisinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor…

    Akşam'ın haberine göre; Takımın kötü futbol oynayarak kaybettiği Trabzonspor ve 5-1 yenildiği Başakşehir karşılaşmasından sonra gönderilmesi yüksek sesle konuşulan Igor Tudor için Başkan Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı. Özbek burada Tudor'u muhatap almadı ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile görüştü. Bu sırada bazı yöneticilerin, Fatih Terim'in kapısını çaldığı ve "Olası bir mağlubiyette Tudor gönderilecek, yeniden döner misin?" dediği öğrenildi. Terim'in, G.Saray'a olan bağlılığından dolayı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İmparator'un bir çekincesi vardı.

    RET CEVABI GERİ ADIM ATTIRDI
    Başarılı çalıştırıcının, yöneticilere, "Elbette ki G.Saray'da her zaman çalışmak isterim. Ancak mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde Ünal Aysal'ın aday olma ihtimali var. Eğer Aysal yeniden seçilirse, onunla çalışamayız. Bu yüzden gelemem" dediği kaydedildi. Gelişmeleri yakından takip eden Başkan Özbek'in ise bu görüşme üzerine seçim çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Ayrıca Başkan Özbek, Fatih Terim'in bu düşüncesinin ardından Tudor'a biraz daha sabretmek gerektiğinin kararına vardı.

    YENİ YÖNETİME GÖRE İŞ DEĞİŞİR
    Terim'in gelen teklifi Aysal'ı hedef göstererek geri çevirmesinin, 'Özbek yönetimine güvenmiyor' yorumunun yapılmasına neden oldu. Tecrübeli çalıştırıcının mayıs ayında yapılacak olan seçimle birlikte başa gelecek olan yönetime göre kararını değiştirebileceği de konuşuldu. Ancak takımın şampiyon olması halinde Dursun Özbek'in yeniden aday olabileceği ve koltuğunu koruyabileceği ihtimali de bulunuyor. Bu gelişmelerin gölgesinde takımın ligde alacağı sonuçlar, yeni kararlar doğurabilir. Özellikle Beşiktaş derbisi takımdaki taşları yerinden oynatabilir.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.