Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...

Galatasaray - Fatih Terim ilişkisi içerisinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor…



Akşam'ın haberine göre; Takımın kötü futbol oynayarak kaybettiği Trabzonspor ve 5-1 yenildiği Başakşehir karşılaşmasından sonra gönderilmesi yüksek sesle konuşulan Igor Tudor için Başkan Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı. Özbek burada Tudor'u muhatap almadı ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile görüştü. Bu sırada bazı yöneticilerin, Fatih Terim'in kapısını çaldığı ve "Olası bir mağlubiyette Tudor gönderilecek, yeniden döner misin?" dediği öğrenildi. Terim'in, G.Saray'a olan bağlılığından dolayı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İmparator'un bir çekincesi vardı.



RET CEVABI GERİ ADIM ATTIRDI

Başarılı çalıştırıcının, yöneticilere, "Elbette ki G.Saray'da her zaman çalışmak isterim. Ancak mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde Ünal Aysal'ın aday olma ihtimali var. Eğer Aysal yeniden seçilirse, onunla çalışamayız. Bu yüzden gelemem" dediği kaydedildi. Gelişmeleri yakından takip eden Başkan Özbek'in ise bu görüşme üzerine seçim çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Ayrıca Başkan Özbek, Fatih Terim'in bu düşüncesinin ardından Tudor'a biraz daha sabretmek gerektiğinin kararına vardı.



YENİ YÖNETİME GÖRE İŞ DEĞİŞİR

Terim'in gelen teklifi Aysal'ı hedef göstererek geri çevirmesinin, 'Özbek yönetimine güvenmiyor' yorumunun yapılmasına neden oldu. Tecrübeli çalıştırıcının mayıs ayında yapılacak olan seçimle birlikte başa gelecek olan yönetime göre kararını değiştirebileceği de konuşuldu. Ancak takımın şampiyon olması halinde Dursun Özbek'in yeniden aday olabileceği ve koltuğunu koruyabileceği ihtimali de bulunuyor. Bu gelişmelerin gölgesinde takımın ligde alacağı sonuçlar, yeni kararlar doğurabilir. Özellikle Beşiktaş derbisi takımdaki taşları yerinden oynatabilir.