Kupa mesaisi

Lig'de 13. haftayı da lider kapatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar 5. tur ilk maçında bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Biletler 30 ile 200 TL arasından satılıyor. İgor'un Beşiktaş derbisi öncesi as oyuncuların bazılarını dinlendirmesi ve yedek takviyeli bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.TRABZONSPOR maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 3 maçlık cezası biten Sofiane Feghouli'nin kupa maçında forma giymesi bekleniyor. Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.ASLAN, Türkiye Kupası'nda 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Geçen sezon son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı ekip ondan önceki 3 sezon üst üste kupayı müzesine taşımıştı.SİVAS Belediye'nin hocası Serdar Bozkurt, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Bunun heyecan ve zevkini yaşamak lazım" dedi. 2. kaptan Nuri ise korkmadıklarını ve turu geçmek istediklerini kaydetti.