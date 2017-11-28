Kupa mesaisi
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 20.30’da Sivas Belediyespor’u konuk edecek. A Spor karşılaşmayı naklen yayınlayacak
Feghouli dönüyor
TRABZONSPOR maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 3 maçlık cezası biten Sofiane Feghouli'nin kupa maçında forma giymesi bekleniyor. Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Kupayı 17 kez kazandı
ASLAN, Türkiye Kupası'nda 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Geçen sezon son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı ekip ondan önceki 3 sezon üst üste kupayı müzesine taşımıştı.
Sivas Belediye heyecanlı
SİVAS Belediye'nin hocası Serdar Bozkurt, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Bunun heyecan ve zevkini yaşamak lazım" dedi. 2. kaptan Nuri ise korkmadıklarını ve turu geçmek istediklerini kaydetti.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:03
-
''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
-
Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
-
Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
Kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.