 Kupa mesaisi – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Kupa mesaisi

    Kupa mesaisi

    Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 20.30’da Sivas Belediyespor’u konuk edecek. A Spor karşılaşmayı naklen yayınlayacak

    SÜPER Lig'de 13. haftayı da lider kapatan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar 5. tur ilk maçında bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Biletler 30 ile 200 TL arasından satılıyor. İgor Tudor'un Beşiktaş derbisi öncesi as oyuncuların bazılarını dinlendirmesi ve yedek takviyeli bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

    Feghouli dönüyor
    TRABZONSPOR maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 3 maçlık cezası biten Sofiane Feghouli'nin kupa maçında forma giymesi bekleniyor. Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Kupayı 17 kez kazandı
    ASLAN, Türkiye Kupası'nda 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Geçen sezon son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı ekip ondan önceki 3 sezon üst üste kupayı müzesine taşımıştı.

    Sivas Belediye heyecanlı
    SİVAS Belediye'nin hocası Serdar Bozkurt, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Bunun heyecan ve zevkini yaşamak lazım" dedi. 2. kaptan Nuri ise korkmadıklarını ve turu geçmek istediklerini kaydetti.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:03
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