 Kriz sola geçti – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Kriz sola geçti

    Kriz sola geçti
    Alanyaspor maçına damga vuran olaylardan biri de Latovlevici'nin ıslıklanmasıydı. Taraftarların tepkiler sonrasında Hırvat teknik adam da tribünlere 'Ne yapıyorsunuz!' diyerek isyan etmiş, Rumen oyuncuyu 71. dakikada kenara almak zorunda kalmıştı. Ama değişiklik de sorunu çözmedi.

    KALICI OLAMADILAR
    Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandığı 2000'de, kadrosunda Hakan Ünsal ve Ergün Penbe gibi iki tane çok önemli sol bek oyuncusu bulunduruyordu. Uzun yıllar o bölgede problem yaşamayan sarıkırmızılılar, daha sonra Orhan Ak, Ferhat ve Hakan Balta açığı kapatamaya çalıştı, başarılı olamadı.

    ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
    Riera, ardından da Telles ile rahatlama olsa da kriz devam etti. Carole ilaç olamadı ve Sevilla'ya kiralandı. Bu sezona Martin Linnes'i solda oynatarak başlayan Galatasaray, ardından Karabükspor'dan gelen Latovlevici'yi de rotasyona dahil etti. Ama iki oyuncu da bir türlü beklenen verimi gösteremedi.

    UMUTLAR ASAMOAH'TA
    Bu yaz transfere damga vuran Galatasaray'ın adı, en çok Kwadwo Asamoah ile anılmıştı. Transferi bitirmeye çok yaklaşan sarıkırmızılılar, Juventus'un Ganalı oyuncuyu göndermek istememesi ile hayal kırıklığına uğramıştı. Galatasaray'ın, devre arasında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah için bir kez daha girişimde bulunması ve bu kez transferi bitirmesi bekleniyor.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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