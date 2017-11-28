Kriz sola geçti
KALICI OLAMADILAR
Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandığı 2000'de, kadrosunda Hakan Ünsal ve Ergün Penbe gibi iki tane çok önemli sol bek oyuncusu bulunduruyordu. Uzun yıllar o bölgede problem yaşamayan sarıkırmızılılar, daha sonra Orhan Ak, Ferhat ve Hakan Balta açığı kapatamaya çalıştı, başarılı olamadı.
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Riera, ardından da Telles ile rahatlama olsa da kriz devam etti. Carole ilaç olamadı ve Sevilla'ya kiralandı. Bu sezona Martin Linnes'i solda oynatarak başlayan Galatasaray, ardından Karabükspor'dan gelen Latovlevici'yi de rotasyona dahil etti. Ama iki oyuncu da bir türlü beklenen verimi gösteremedi.
UMUTLAR ASAMOAH'TA
Bu yaz transfere damga vuran Galatasaray'ın adı, en çok Kwadwo Asamoah ile anılmıştı. Transferi bitirmeye çok yaklaşan sarıkırmızılılar, Juventus'un Ganalı oyuncuyu göndermek istememesi ile hayal kırıklığına uğramıştı. Galatasaray'ın, devre arasında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah için bir kez daha girişimde bulunması ve bu kez transferi bitirmesi bekleniyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:37
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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