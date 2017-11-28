Jürgen Klopp: ''G.Saray büyük takım ama...''

Dünya futboluna yön veren üst düzey teknik adamları sayarken Jürgen Klopp adını anmamak mümkün değil… Futbolun yükselen trendi olan presi üst düzey futbola tekrar takdim eden ve 2013 yılında Dortmund'u hem şampiyon yapıp hem de Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan Alman hoca, hem sıra dışı kişiliğini hem de eğlenceli demeçlerini iki yıldır Ada'ya taşımış durumunda. Türkiye'de en çok sevilen yabancı kulüpler arasında yer alan Liverpool'un başında olan Klopp, SABAH'ın Melwood tesisleri ziyaretinde Türk futboluna dair sorularına da içtenlikle yanıt verdi.





Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Klopp, fotoğraf çekimi esnasında da arkadaşımız Uğur Karakullukçu'yla şakalaşmayı sürdürdü.

GALATASARAY BÜYÜK TAKIM AMA...

Liverpool-Chelsea maçının son idman öncesi bir araya geldiğimiz Klopp, Türkiye'den geldiğimizi duyunca önce "Can da (Emre) burada olsaydı" diyor. Kısa bir Liverpool sohbetinin ardından Türk futboluna dair görüşlerini sorduğumuzda hemen yüzüne bir gülümseme oturuyor. "Beni hangi takıma götürmek istiyorsun" diyen Alman efsane, "Şu anki durumlara bakarsak Galatasaray olabilir" dediğimde meşhur kahkahasını atıp cevabı yapıştırıyor: "Galatasaray büyük takım ama Türkiye'yi düşünmem."

HOCALARA SABIR LAZIM

Elbette Klopp bunu yalnızca üst düzey bir takımı çalıştırdığı için söylemiyor ve altını dolduruyor: "Türk kulüplerinde mantalite sorunu var. Belli ki İstanbul kulüplerini iyi biliyorsun. Hem ekonomik hem de taraftar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz ama bu potansiyeli açığa çıkaracak mantalite yok. Bir kere sabır gerek. Futbolda sabır ve felsefe gerekir. Türkiye'de bu yaklaşım gelişmeden çalışmak anlamsız olur." Türkiye'de Borussia Dortmund döneminden bu yana birçok hayranı olduğunu belirttiğimiz Jürgen Klopp idman için yanımızdan ayrılırken son sözlerini onlar için söylüyor: "Belki Avrupa Kupaları'nda bir Türk takımıyla eşleşiriz, o zaman onlarla görüşme şansım da olur!"

EN GÖZDE HOCALARDAN...

Küme düşme hattında dolaşan ve finansal sorunlar yaşayan bir takımken devraldığı Borussia Dortmund'u bir Avrupa devi olarak bırakan Jürgen Klopp, Bayern Münih ve Real Madrid dahil olmak üzere birçok devden taklif almasına karşın 2 yıl önce 'Beni en çok heyecanlandıran proje' dediği İngiliz ekibi Liverpool'la anlaşma sağlamıştı.





Mohamed Salah, röportaj sonrasında çıktığı Chelsea maçında takımının tek golünü kaydederek yıldızlaştı.

SALAH: SALİH NE ALEMDE?

Sezon başında Roma'dan Liverpool'a transfer olan ve atığı gollerle bir fenomen haline gelen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, SABAH'a Salih Uçan'ın durumunu sordu. İdmana çıkmaya hazırlanırken Türk olduğumuzu öğrenen Salah, Roma'dan eski takım arkadaşı Salih'i sorarak, "Salih çok yetenekli bir oyuncu, iyi de bir insan. Roma'da fazla oynamadı ama onun yeteneklerine inanıyorum. Şu an ne durumda?" dedi. İsviçre ekibi Sion'a kiralandığını söylediğimizdeyse, "Daha iyi yerlere geleceğine eminim" diyerek bizlere veda etti.

UĞUR KARAKULLUKÇU / SABAH