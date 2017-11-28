 Garry sağda goller solda! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Garry sağda goller solda!

    Garry sağda goller solda!

    ’le başladığı 10 maçın 9’unu kazanan G.Saray’da ters kanatta savunma dengesini bozan hızlı forvet skor gücüne endirekt katkı yaptı.

    Galatasaray ligde 'in ilk 11'de olduğu maçlarda yüzde 90'lık galibiyet yüzdesi yakaladı. Rodrigues'le başladığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncunun kulübede oturduğu 3 karşılaşmada ise galip gelemedi.

    İstatistiklerde 'le ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Rodrigues'in ilk 11'de olup sağ kanatta oynadığı maçlarda Galatasaray gollerini soldan buldu. Yeşil Burun Adaları milli oyuncusu rakip savunmaların dengesini bozarken, diğer kanatta boşa çıkan Tolga Ciğerci, attığı 6 golle kariyer rekoru kırdı. Son Alanyaspor maçında da benzer golü Yasin Öztekin attı.

    Sabah

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry sağda goller solda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.