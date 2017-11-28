Garry sağda goller solda!
Garry Rodrigues’le başladığı 10 maçın 9’unu kazanan G.Saray’da ters kanatta savunma dengesini bozan hızlı forvet skor gücüne endirekt katkı yaptı.
Galatasaray ligde Garry Rodrigues'in ilk 11'de olduğu maçlarda yüzde 90'lık galibiyet yüzdesi yakaladı. Rodrigues'le başladığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncunun kulübede oturduğu 3 karşılaşmada ise galip gelemedi.
İstatistiklerde Garry Rodrigues'le ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Rodrigues'in ilk 11'de olup sağ kanatta oynadığı maçlarda Galatasaray gollerini soldan buldu. Yeşil Burun Adaları milli oyuncusu rakip savunmaların dengesini bozarken, diğer kanatta boşa çıkan Tolga Ciğerci, attığı 6 golle kariyer rekoru kırdı. Son Alanyaspor maçında da benzer golü Yasin Öztekin attı.
Sabah
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:17
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Yeni kral Fernando!
Toplam 3
Yorum
Gercekler Atiba denilen adam artik 35 yasinda. Atiba disinda 7 - 8 futbolcuda 33 yas ve üzeri. Takim yasli ve haftada iki mac kaldiracak gücte degil.
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Futbolu bırakırım Trabzonspor’u bırakmam
Toplam 7
Yorum
özgür bence iyi kaleci değilsin topları çok sektiriyorsun dursun özbek futboldan anlamadığı için sana teklif yapabilir
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Gökhan Töre dönüyor
Toplam 3
Yorum
Nirvana 2 senedir oynamıyor . Sezon başı hazır olmalıydı .
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