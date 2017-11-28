Aklımızdan bile geçirmiyoruz

Hırvat hocayı göndermeyi hiç düşünmediklerini ifade eden Özbek, “Türkiye liglerinde haftalarca antrenörü eleştirilen, antrenörünün ne zaman gideceği konusunda konuşulan başka bir kulüp yok” diyerek basına gönderme yaptı

Galatasaray'da Alanyaspor galibiyeti, Başakşehir hezimetinin unutulmasını sağlarken teknik direktör İgor Tudor'un ardından Başkan Dursun Özbek de basını suçlu ilan etti!.. Özbek, Tudor'a yönelik eleştirileri maksatlı bulduğunu belirterek, "Tudor'un Galatasaray'dan ne zaman gönderileceği konusunun haftalarca tartışılmasının ve bunu tartışanların amacı nedir?" değerlendirmesin yaptı.



EN BAŞINDAN BERİ LİDER

Tudor ile yollarını ayıracaklarına yönelik uzun süredir basında haberlerin yer aldığını dile getiren Başkan Özbek, "Böyle bir yorumda bulunmamış olmama rağmen birçok mecrada benim ağzımdan yazılıyor. Bir takım düşünün, ligin başından itibaren lider ve en çok gol atan ekip. Münferit alınan sonuçlar üzerinden antrenörün değerlendirilmesinin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.



TARAFTARA HAVALE ETTİ

Yönetim olarak Tudor'un gönderilmesini akıllarından geçirmediklerini anlatan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye liglerinde haftalarca antrenörü eleştirilen, antrenörünün ne zaman gideceği konusunda konuşulan başka bir kulüp yok. Bunun değerlendirmesini Galatasaray'ın büyük taraftarına bırakıyorum ve biraz da basının öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum."



G.SARAY DOSTLARINA ÇAĞRI

Lig süreci içinde zaman zaman yol kazaları olabileceğini belirten Başkan, "Bunun üzerinden antrenörün ne zaman gönderileceği konusunun artık futbol gündeminden düşmesi lazım. Galatasaray dostu yorumcuların artık bu konuyu konuşmaması gerektiğine inanıyorum. Galatasaray dostu olmayan kişiler buna devam edebilir. Onların görevinin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



KANATLARI ALTINDA

5-1'lik Başakşehir yenilgisinin ardından Tudor'u savunan tek bir açıklama yapmayan, Florya'da bir araya dahi gelmeyen Dursun Özbek, Alanyaspor galibiyetinin ardından haftanın ilk günü hocayı kanatları altına aldı. Başkan Özbek'in açıklamaları, son dönemde kendisini yalnız hisseden Hırvat teknik adamı oldukça memnun ettiği öğrenildi.



DERBİYİ KAYBEDERSE

Başakşehir yenilgisi sonrası Florya'da Tudor ile bir araya gelmeyen ve Cenk Ergün üzerinden rapor istemeyi tercih eden Özbek ile Hırvat hoca arasındaki yakınlaşmanın Beşiktaş maçı sonrasında hangi aşamada olacağı merak ediliyor.



TARAFTAR ISLIKLADI

Oyuncu seçimleri, yaptığı değişiklikler, sistem tercihleri ve büyük maçlardaki puan kayıpları İgor Tudor'a taraftar ve camia içinden de ağır eleştiriler gelmesine neden olmuş, Hırvat hoca maçlarda ıslıklanır hale gelmişti. Ancak Başkan Özbek, Tudor'un Alanyaspor maçı sonrasındaki basın toplantısında olduğu gibi basını hedef noktasına oturtmayı seçti.



FALCILIK YAPAMAM

Özbek, son dönemde derbi maç kazanamamalarıyla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "Şimdi falcılık yapmamı mı istiyorsunuz? Ligdeki takımlara baktığınızda birbirlerini yenebilecek seviyedeler. Sonuç sahada ortaya çıkacak."



G.SARAY'I DİKKATE ALMAK ZORUNDALAR

Durs un Özbek, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezaya gerekli itirazı yaptıklarını anlatarak, "Karara itiraz edilmediğine yönelik yorum son derece yanlış. Galatasaray'ı dikkate almayan hiçbir federasyon olamaz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Dolayısıyla her kurum Galatasaray'ı dikkate alır. Biz itirazımızı yaptık, onlar öyle yorumladılar" şeklinde görüş belirtti.