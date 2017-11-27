 Kupa maçı A Spor'da – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kupa maçı A Spor'da

    Kupa maçı A Spor'da
    Lig de en yakın rakibi Başakşehir'e 3, Beşiktaş'a 6 puan fark atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na döndü. Sarıkırmızılı ekip yarın saat 20.30'da Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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