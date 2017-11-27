Kupa maçı A Spor'da

Lig de en yakın rakibi Başakşehir'e 3, Beşiktaş'a 6 puan fark atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na döndü. Sarıkırmızılı ekip yarın saat 20.30'da Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.