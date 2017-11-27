 Derbinin favorisi Aydınus – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Derbinin favorisi Aydınus

    Derbinin favorisi Aydınus

    Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig'de ilk yarının son derbi maçında büyük olasılıkla görev yapacak.

    Ligin 13. haftasında görev verilmeyen ve dinlendirilen Aydınus'un üst sıraları etkileyecek derbide düdük çalmasına kesin gözüyle bakılırken, çok düşük bir olasılık da olsa plasenin Halis Özkahya olduğu öğrenildi.

    44 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi olan , kariyerinde 389 maç yönetti. 2004'ten bu yana yönettiği Beşiktaş-Galatasaray maçlarında ise Beşiktaş 1, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:45
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