Derbinin favorisi Aydınus
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig'de ilk yarının son derbi maçında büyük olasılıkla Fırat Aydınus görev yapacak.
Ligin 13. haftasında görev verilmeyen ve dinlendirilen Aydınus'un üst sıraları etkileyecek derbide düdük çalmasına kesin gözüyle bakılırken, çok düşük bir olasılık da olsa plasenin Halis Özkahya olduğu öğrenildi.
44 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, kariyerinde 389 maç yönetti. 2004'ten bu yana yönettiği Beşiktaş-Galatasaray maçlarında ise Beşiktaş 1, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
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Oğuzhan’a çifte kıskaç
Toplam 1
Yorum
üst düzey Payet ile Oğuzhanı karşılıklı olarak takaslayalım Payet Oğuzhandan çok daha agresif ve hızlı bir futbolcu .
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 4
Yorum
net kapanan takımlar için taktik denenmeli uzaktan şutlar yada frikiklerde 2 haftadır ligde böyle ilerde oyunu açacak adam yok
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ATV'de müthiş final
Toplam 9
Yorum
FerHat Başakşehir 4 - 1 alır maçı
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