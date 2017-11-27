 Aslan ‘efe’lendi: 3-0 – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Aslan ‘efe’lendi: 3-0

    Aslan ‘efe’lendi: 3-0
    VOLEYBOL Efeler Ligi'nde G.Saray HDI Sigorta, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yenerek 5. galibiyetini elde etti. Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerken, Beşiktaş, Afyon Yüntaş'a 3-0 mağlup oldu.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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