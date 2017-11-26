 Tudor'a ıslıklı tepki – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Tudor'a ıslıklı tepki

    Tudor'a ıslıklı tepki

    Galatasaray 11'i anons edildikten sonra stat hoparlöründen "Teknik direktörümüz Igor Tudor" denmesinin ardından tribünlerden tepki yükseldi. Sarı kırmızılı taraftarların büyük bölümü Hırvat hocayı ıslıklayarak protesto etti

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
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