 Sistemi değiştirdi – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Sistemi değiştirdi

    Sistemi değiştirdi

    Selçuk, Alanyaspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu.

    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, cezalı olan Fernando'nun yokluğunda ön liberoda Selçuk İnan'a şans verdi. Selçuk ile birlikte Ndiaye orta sahada görev yaptı. Sakatlanan Tolga'nın yerine Yasin, Eren'in yerine ise Rodrigues forma giydi. Hırvat hoca, tek forvet Gomis ile sahaya çıktı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:31
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