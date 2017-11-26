Sistemi değiştirdi

Selçuk, Alanyaspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu.

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, cezalı olan Fernando'nun yokluğunda ön liberoda Selçuk İnan'a şans verdi. Selçuk ile birlikte Ndiaye orta sahada görev yaptı. Sakatlanan Tolga'nın yerine Yasin, Eren'in yerine ise Rodrigues forma giydi. Hırvat hoca, tek forvet Gomis ile sahaya çıktı.