Şiddete karşı tek yürek

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kadına şiddete farkındalık yapmak için dün Galatasaray- Alanya maçı öncesi önemli mesajlar yolladı

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün akşam Türk Telekom Stadı'ndaydı. Bakan Kaya, kadına şiddete farkındalık yapmak için Galatasaray- Alanyaspor karşılaşması öncesi iki takım oyuncularıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılılıların başkanı Dursun Özbek, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Alanyaspor kaptanı Emre Akbaba ve hakem dörtlüsüne kadına şiddete tepki rengi olan turuncu atkılar veren Bakan Kaya, "Kadına şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Bize destek veren iki takım başkanlarına, yöneticilerine ve futbolcularına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bu arada iki takım oyuncuları sahaya, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazılı pankartla çıktı.