 Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...'' – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''

    <a href="/index/selcuk-inan?id=7ab9a8ee-8933-4668-b166-6ddc612373b9" class="" rel="tag">Selçuk İnan</a> vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''

    Samsung’un karşısında bu sefer Apple değil, Galatasaraylı var! Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisinin de ‘S8’ markasıyla tanındığını söyleyen İnan, “İsmim tescilli. O telefon imha edilsin” diyerek dava açtı...

    Yıldız futbolcu ve Samsung arasında büyük bir dava süreci başlıyor.

    Davanın konusu ise gerçekten ilgi çekici. Ünlü futbolcu, telefonun Türkiye'deki isim haklarından dolayı rahatsız. İnan, sosyal medya ismini de kanıt göstererek S8 isminin kullanılmasından dolayı Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'a dava açtı. Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın 'Q7', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisi de 4 yıl önce 'S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirdi. Samsung firması da geçen yıl piyasaya 'S8' modelini sürdü.

    İnan, 'S8' markası ve isim hakkının kendisine ait olduğunu belirterek elektronik devine 8 Haziran 2017'de noterden bir ihtarname gönderdi. Telefonun kullanımın durdurulmasını istedi. Ancak Samsung ihtarnameye cevap vermedi. Bunun üzerine , Samsung'a 110 bin liralık dava açtı. İnan'ın avukatı, "Davalı müvekkilim adına tescilli markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının 'S8' ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 bin lirası maddi, 100 bin lirası manevi olmak üzere 110 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.




    *Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo 'CR7', Quaresma 'Q7' olarak anılıyor.

    (TAKVİM)
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.