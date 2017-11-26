Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Samsung’un karşısında bu sefer Apple değil, Galatasaraylı Selçuk İnan var! Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisinin de ‘S8’ markasıyla tanındığını söyleyen İnan, “İsmim tescilli. O telefon imha edilsin” diyerek dava açtı...
Davanın konusu ise gerçekten ilgi çekici. Ünlü futbolcu, telefonun Türkiye'deki isim haklarından dolayı rahatsız. İnan, sosyal medya ismini de kanıt göstererek S8 isminin kullanılmasından dolayı Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'a dava açtı. Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın 'Q7', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisi de 4 yıl önce 'S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirdi. Samsung firması da geçen yıl piyasaya 'S8' modelini sürdü.
İnan, 'S8' markası ve isim hakkının kendisine ait olduğunu belirterek elektronik devine 8 Haziran 2017'de noterden bir ihtarname gönderdi. Telefonun kullanımın durdurulmasını istedi. Ancak Samsung ihtarnameye cevap vermedi. Bunun üzerine Selçuk İnan, Samsung'a 110 bin liralık dava açtı. İnan'ın avukatı, "Davalı müvekkilim adına tescilli markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının 'S8' ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 bin lirası maddi, 100 bin lirası manevi olmak üzere 110 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.
*Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo 'CR7', Quaresma 'Q7' olarak anılıyor.
(TAKVİM)
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:50
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Tudor açtı ağzını yumdu gözünü
Toplam 17
Yorum
gs li tudor efendi bjk maçını kazan sonra havaya gir daha erken konuşman için ve iddaa ediyorum gs ya deknik adam olman için çok çalışman lazım
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''100 kupa bile vazgeçiremez''
Toplam 4
Yorum
Kenan Ts un şampiyon olduğunu bütün dünya biliyor,gerçeklerin aydınlanması için zaman sınırsızdır...
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Akbaba kalacak
Toplam 4
Yorum
ahlaksız teklif galatasarayın kimle maç yapıyorsa oradan bir futbolcuya talip olma geleneği sürüyor
Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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