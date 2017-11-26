Juventus Asamoah'ı tutuyor!
Juventus, istediği sol beki bulamadığı için G.Saray’ın işini bitirmek istediği Ganalı oyuncu Asamoah’ı bırakmak istemiyor
GÖZLER ARTIK ÇİZME'DE
YAŞANAN son gelişmelerin ardından, Galatasaray'ın transfer hedefindeki yıldız oyuncunun Juventus'ta kalma ihtimali arttı. Tudor'un çok istediği Asamoah için devre arası hamle yapmayı düşünen Galatasaray, Juventus'un sorun çıkarmamasını umuyor.
15 MİLYON EURO'YA GİTTİ
UDİNESE'de gösterdiği performans ile Juventus'un yolunu tutan Asamoah, 18 milyon Euro'luk bir maliyete transfer oldu. Geçen sezon Serie A'da 17 toplam tüm kulvarlarda 23 maçta mücadele ederken takımı adına 2 asistlik performans sergiledi. Ganalı yıldız bu sezon Juventus forması ile 5 karşılaşmada 430 dakika süre aldı
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:56
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babo adamsın
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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