Juventus Asamoah'ı tutuyor!

Juventus, istediği sol beki bulamadığı için G.Saray’ın işini bitirmek istediği Ganalı oyuncu Asamoah’ı bırakmak istemiyor

G.SARAY'ın Kwadwo Asamoah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında Juventus'un kapısını çalmayı planlayan Galatasaray yönetimi, İtalya cephesindeki olumsuzluklar nedeniyle endişeye kapıldı. Kadroya sol bek takviyesi yapmak için atağa kalkan Juventus, belirlediği transfer hedefinden olumsuz sonuçlar alıyor. Temaslarda bulunulan kulübün sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle zor durumda kalan İtalyan devi, sol bek transferi yapmadan Aslan'ın da istediği Kwadwo Asamoah'ı bırakmak istemiyor.



GÖZLER ARTIK ÇİZME'DE

YAŞANAN son gelişmelerin ardından, Galatasaray'ın transfer hedefindeki yıldız oyuncunun Juventus'ta kalma ihtimali arttı. Tudor'un çok istediği Asamoah için devre arası hamle yapmayı düşünen Galatasaray, Juventus'un sorun çıkarmamasını umuyor.



15 MİLYON EURO'YA GİTTİ

UDİNESE'de gösterdiği performans ile Juventus'un yolunu tutan Asamoah, 18 milyon Euro'luk bir maliyete transfer oldu. Geçen sezon Serie A'da 17 toplam tüm kulvarlarda 23 maçta mücadele ederken takımı adına 2 asistlik performans sergiledi. Ganalı yıldız bu sezon Juventus forması ile 5 karşılaşmada 430 dakika süre aldı