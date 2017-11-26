 G.Saray'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    G.Saray'dan sakatlık açıklaması

    G.Saray'dan sakatlık açıklaması

    Galatasaray, Jason Denayer, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Serdar Aziz’in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu

    Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Jason Denayer, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Serdar Aziz'in sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

    Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenman esnasında girdiği bir ikili mücadele sonrası kalçada ve kasıkta gerilme hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almayan Jason Denayer'in tedavisine devam edildi.

    Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek maç kadrosundan çıkarılan ve bugünü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci'nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacak.

    Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici'nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından netleşecek.

    Aynı karşılaşmada yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz'in tedavi planı, yarın yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından oluşturulacak.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:35
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