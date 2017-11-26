 G.Saray, Serdar'sız kazanamıyor! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    G.Saray, Serdar'sız kazanamıyor!

    G.Saray, Serdar'sız kazanamıyor!

    Süper Lig'in lideri , 13 hafta sonunda 29 gol atıp 14 gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, milli stoperi 'in sahada olmadığı dakikalarda tam 8 gol yedi.  Sezona savunmanın göbeğinde Maicon-Serdar ikilisiyle başlayan Tudor, bu oyuncuların sahada olduğu ilk 3 haftada 2 kez topu ağlarında gördü.

    'ın 4'üncü haftada Antalya deplasmanında 1-0 önde götürdüğü maçta 63'üncü dakikada 'in sakatlanarak kenara gelmesi sonrası Denayer ile devam edildi. Sarı Kırmızılılar, 82'nci dakikada Eto'o'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

    Galatasaray'ın ligde ikinci kez puan kaybettiği Fenerbahçe maçında sahaya ilk 11'de çıkan Serdar Aziz, 19'uncu dakikada sakatlanarak yerini Latovlevici'ye bıraktı. Aslan, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

    YENİLGİLERDE SERDAR AZİZ YOKTU
    Galatasaray, ligde mağlup olduğu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarına Serdar Aziz'den yoksun çıktı. Cim Bom, bu maçlarda kalesinde toplam 7 gol gördü.

    TEK İSTİSNA KONYA DEPLASMANI
    Galatasaray'ın ligin en az gol atan takımı Atiker Konyaspor'a konuk olduğu 8'inci haftada Serdar Aziz süre almadı. Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:20
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