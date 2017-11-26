G.Saray, Serdar'sız kazanamıyor!
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 13 hafta sonunda 29 gol atıp 14 gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, milli stoperi Serdar Aziz'in sahada olmadığı dakikalarda tam 8 gol yedi. Sezona savunmanın göbeğinde Maicon-Serdar ikilisiyle başlayan Tudor, bu oyuncuların sahada olduğu ilk 3 haftada 2 kez topu ağlarında gördü.
Galatasaray'ın 4'üncü haftada Antalya deplasmanında 1-0 önde götürdüğü maçta 63'üncü dakikada Serdar Aziz'in sakatlanarak kenara gelmesi sonrası Denayer ile devam edildi. Sarı Kırmızılılar, 82'nci dakikada Eto'o'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.
Galatasaray'ın ligde ikinci kez puan kaybettiği Fenerbahçe maçında sahaya ilk 11'de çıkan Serdar Aziz, 19'uncu dakikada sakatlanarak yerini Latovlevici'ye bıraktı. Aslan, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
YENİLGİLERDE SERDAR AZİZ YOKTU
Galatasaray, ligde mağlup olduğu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarına Serdar Aziz'den yoksun çıktı. Cim Bom, bu maçlarda kalesinde toplam 7 gol gördü.
TEK İSTİSNA KONYA DEPLASMANI
Galatasaray'ın ligin en az gol atan takımı Atiker Konyaspor'a konuk olduğu 8'inci haftada Serdar Aziz süre almadı. Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:20
-
Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
-
Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
-
''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
G.Saray, Serdar'sız kazanamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.