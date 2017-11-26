G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!

Zirvedeki yerini ilk haftadan bu yana kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e ise 5-1 kaybetmiş, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u, Yasin Öztekin ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. Aslan, siyah-beyazlılar'ın, Yeni Malatyaspor'la berabere kalmasının ardından ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.



SINIRDAKİLER FİRE VERMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Alanya karşısında 3 puanı kazanırken, aynı zamanda fire vermemeyi de başardı. Ceza sınırında bulunan N'Diaye ve Maicon, karşılaşmayı kartsız tamamladı. Böylece iki futbolcunun da gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşısında forma giymesine engel bir durum kalmadı.



FEGHOULİ DÖNÜYOR!

Öte yandan Trabzonspor karşısında yaptığı hareket sonrasında 3 maç ceza alan Feghouli ve Başakşehir karşısında gördüğü kartla dün akşam süre alamayan Fernando da bu karşılaşmayla birlikte cezasını tamamladı. İki oyuncu da teknik direktör Tudor'un görev vermesi halinde derbide görev yapabilecek. Vodafone Park'a bir hayli moralli gidecek olan Cimbom, derbi şanssızlığını kırmayı ve ezeli rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir darbe indirmeyi planlıyor.



YASİN'DEN 1 GOL, 1 DE ASİST

Tolga Ciğerci'nin karşılaşma öncesinde sakatlanması sonrasında bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Yasin Öztekin, eline gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar'ın ilk golünü atarken, ikinci golün de asistini yaptı. Aytemiz Alanyaspor karşısında 256. resmi maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 50. golünü kaydetti. Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Yasin'i, soyunma odasında arkadaşları özel olarak tebrik etti. Yerli oyunculardan yeterli katkıyı almadığı için eleştirilen Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Yasin Öztekin ve Serdar Aziz'in başarılı performansı camiayı mutlu etti.



ASLAN İÇERDE KAYBETMİYOR

Sezona çok iyi başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Igor Tudor ile 9 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakaladı. Taraftarının önünde kaybetmeyen Cimbom, bu istatistikle Hırvat hoca ile en uzun serisini elde etti.



MAİCON İLK KEZ!

Sarı-kırmızılılar'da maçın en hırslı isimlerinden biri olan Maicon, bu sezon kendi performansı açısından bir ilke imza attı. Brezilyalı stoper, Alanyaspor karşısında 12 kez sahipsiz top kazandı ve performansıyla alkış aldı.