Gönlüm G.Saray’da
Fransa’da forma giyen sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği genç golcü Umut Bozok, bir radyo yayınına bağlanarak “Kalbim G.Saray için atıyor” dedi
Lyon'u takdir ediyorum
Ayrıca hala Fransa 21 yaş altı takımdan da çağırılabilirim. Ben çalışmaya devam edeceğim. Fransa'da Lyon ve altyapısını takdir ediyorum. Bizi dinliyorsa başkan Michel Aulas'a da merhaba diyorum" ifadesini kullandı. Oyun stilini 'mücadeleci' olarak niteleyen Umut, bu sezon Nimes formasıyla 14 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.
U21'de süper performans
BU sezon Brest, Quevilly ve Bresse maçlarında 3'er gole imza atarak yıldızlaşan Umut, U21 Türk Milli Takımı'nda da 4 maçta 3 gol, 2 asist üretti. Bozok, futbola Consolat Marsilya takımında başlayıp Nimes'e 150 bin euro'ya transfer olmuştu.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:57
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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