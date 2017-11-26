Gönlüm G.Saray’da

Fransa’da forma giyen sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği genç golcü Umut Bozok, bir radyo yayınına bağlanarak “Kalbim G.Saray için atıyor” dedi

FRANSA 2. lig takımlarından Nimes'te forma giyen ve geçtiğimiz gün oynanan Bresse maçında bu sezonki 3. hat-trick'ine imza atan Umut Bozok, Fransa'da bir radyo yayınında Galatasaray'la ilgili açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgilendiği iddia edilen 21 yaşındaki forvet, transferle ilgili bir soru üzerine "Gönlüm Galatasaray için atıyor" cevabını verdi. Sözleşmesinin 2020 yılına kadar devam ettiğini hatırlatan genç futbolcu, "Tabii ki teklife kapım açık" şeklinde konuştu. Türkiye U21 Milli Takımı'nda görev yapan Umut, A milli seviyesinde Fransa'yı tercih edebileceğini açıkladığı yayında "Fransızım ve henüz 21 yaşındayım.



Lyon'u takdir ediyorum

Ayrıca hala Fransa 21 yaş altı takımdan da çağırılabilirim. Ben çalışmaya devam edeceğim. Fransa'da Lyon ve altyapısını takdir ediyorum. Bizi dinliyorsa başkan Michel Aulas'a da merhaba diyorum" ifadesini kullandı. Oyun stilini 'mücadeleci' olarak niteleyen Umut, bu sezon Nimes formasıyla 14 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.



U21'de süper performans

BU sezon Brest, Quevilly ve Bresse maçlarında 3'er gole imza atarak yıldızlaşan Umut, U21 Türk Milli Takımı'nda da 4 maçta 3 gol, 2 asist üretti. Bozok, futbola Consolat Marsilya takımında başlayıp Nimes'e 150 bin euro'ya transfer olmuştu.