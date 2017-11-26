Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin mimarlarında Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş derbisine imalı göndermede bulundu.



13 haftada 13 gol ile gol krallığında zirveye oturan Fransız yıldız Beşiktaş maçı öncesi sosyal medyadan bir aslan fotoğrafı paylaşarak altına şunları yazdı: "Bu önemli galibiyet için çok mutluyum...!!! Hem güvenimiz hem hedefimiz için önemliydi... Benim için zor bir maçtı ama hem bana hem takımımıza verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim... Daha çok çalışacağım! Şimdi tamamen bir sonraki maça odaklanma zamanı!" notunu düştü.