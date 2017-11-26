Gecenin yıldızı

Tudor’un, Tolga’nın sakatlığında forma verdiği Yasin Öztekin, bu şansı iyi değerlendirdi. Galatasaray’ı 33’te öne geçiren yıldız futbolcu, Gomis’in golünde de asisti yapan isimdi

TOLGA Ciğerci'nin sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk kez 11'de forma giyen Yasin Öztekin, bu şansı iyi değerlendirdi. İgor Tudor'un hücumdaki silahlarından biri olan Yasin, hocasının güvenini boşa çıkarmadı, Alanyaspor ağlarını havalandırdı. 33. dakikada attığı golle Galatasaray'a 3 puanı kazandıran 30 yaşındaki oyuncu, takımını zirvede de tutmayı başardı.



İLK 90 DAKİKASI

Attığı golün yanı sıra futboluyla da takımının öne çıkan isimlerinden olan Yasin, bu sezon Tolga'dan sonra sarı-kırmızılılarda gol sevinci yaşayan ikinci Türk futbolcu oldu. HÜCUMDAKİ etkili futbolunun yanı sıra savunmaya da destek veren Yasin Öztekin, karşılaşmanın adamı oldu. 13. haftaya kadar yalnızca 4 karşılaşmada 68 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Bu arada Yasin, 11'de başladığı son 3 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.