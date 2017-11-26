Gecenin yıldızı
Tudor’un, Tolga’nın sakatlığında forma verdiği Yasin Öztekin, bu şansı iyi değerlendirdi. Galatasaray’ı 33’te öne geçiren yıldız futbolcu, Gomis’in golünde de asisti yapan isimdi
İLK 90 DAKİKASI
Attığı golün yanı sıra futboluyla da takımının öne çıkan isimlerinden olan Yasin, bu sezon Tolga'dan sonra sarı-kırmızılılarda gol sevinci yaşayan ikinci Türk futbolcu oldu. HÜCUMDAKİ etkili futbolunun yanı sıra savunmaya da destek veren Yasin Öztekin, karşılaşmanın adamı oldu. 13. haftaya kadar yalnızca 4 karşılaşmada 68 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Bu arada Yasin, 11'de başladığı son 3 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:59
-
Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
Toplam 1
Yorum
babo adamsın
-
Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
-
Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
Gecenin yıldızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.