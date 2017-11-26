 Galatasaray'da kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    'da kupa mesaisi başladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da kupa mesaisi başladı

    Süper Lig'de 'u 2-0 yenen lider 'da, gözler kupa mücadelesine çevrildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile 28 Kasım Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

    Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarından sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

    Sarı-kırmızılı takım, kupa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:56
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