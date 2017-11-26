Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray'da, gözler kupa mücadelesine çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile 28 Kasım Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarından sonra dar alanda çift kale maç oynadı.
Sarı-kırmızılı takım, kupa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:56
-
Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
-
Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
-
''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.