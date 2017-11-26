 Galatasaray Judo’da Avrupa 3’üncüsü oldu – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Galatasaray Judo’da Avrupa 3’üncüsü oldu

    Galatasaray Judo’da Avrupa 3’üncüsü oldu
    ANKARA'da yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası Judo Altın Lig müsabakaları sona erdi. Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden G.Saray, Pontault Combault'a 3-2 kaybederek altın madalya şansını kaybetti ve repesaj maçına kaldı. Galatasaray repesaj maçında, Fransız takımı RSC Champigny'i 3-2 yenerek, bronz madalya için tatamiye çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Fransız ekibi Limoges'le karşılayan G.Saray, rakibini 3-2 yeneerek Altın Lig'de bronz madalyanın sahibi oldu.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:52
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