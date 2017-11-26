Denizli'den G.Saray'a ince eleştiri!

Mustafa Denizli Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Mustafa Denizli'nin değerlendirmeleri;

"Galatasaray ikinci yarıda müthiş bir baskı yedi. Ancak sıkıntılı bir durum var. Tribünle arası iyi olmayan oyuncular var. Bütün takımı olumsuz etkiliyor. Galatasaray iç saha maçlarında skoru erkne bulmazsa zorlanıyor. Taraftar baskısı var. Zaten zorlanıyor."

Belhanda hayal kırıklığı

"Rodrigues ve Yasin oynaması sebebiyle iki kanatta işledi. Ancak sezonun ilk yarısı bitiyor, Belhanda sadece köşe vuruşlarında, duran toplarda ortaya çıkıyor. Onun dışında katkısı yok. Belhanda hakikaten hayal kırıklığı."



Selçuk problemli

"Selçuk zaten problemli bir sezon geçiriyor. Onun da taraftarla sorunları var. buna rağmen dirençli bir 90 dakika oynadı. Selçuk İnan tecrübeli bir oyuncu ama Latovlevici bu sorunlardan çok çabuk etkileniyor."

"Galatasaray'da bugün Maicon'un dışında çizgisinin üstüne çıkan bir oyuncu yoktu. Müthiş bir mücadele ortaya koydu. Son derece tecrübeli."

"Gomis'in fiziksel performansını düşük buldum. Gol vuruşlarında sıkıntılar yaşanabilir ama mücadelenin içinde de çok fazla yoktu."



Rodrigues oynaması takıma değer katar

"Garry Rodrigues son topları şut veya asist olarak kullanabilse her maçta katkı verir. Vermemesi imkansız bu kadar seri bir oyuncunun. Galatasaray'ın hücum gücüne yüzde 20-30 katkı verir. Gomis belki bugün 3 tane gol atabilirdi ancak bizim sezon başında izlediğimiz oyuncu değil. Takım da öyle değil. Hırslı, tempolu oyun yok."

"Yasin'in önemli meziyetleri var. Rakip geçme, şutları, pasları iyi olan bir oyuncu. Ancak bazen fiziksel olarak sorunlar yaşıyor. 13 hafta sonra ilk 11'de olmak kolay değil."