 Denayer kesik yedi – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Denayer kesik yedi

    Denayer kesik yedi
    Başakşehir maçının eleştirilen isimleri arasında yer alan Denayer kulübeye çekildi. İgor Tudor, geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Serdar Aziz'e ilk 11'de yer verdi. Serdar, Maicon ile birlikte savunmada görev yaptı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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