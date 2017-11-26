Akbaba kalacak
Güney ekibinin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, G.Saray’ın peşinde olduğu 25 yaşındaki yıldız Emre Akbaba için, “Geçen sene 5 milyon euro diyorduk, şimdi ise değerini katladı” dedi
OCAK'TA TAKVİYE ZOR
ÇAVUŞOĞLU; kendisinin dostu olan bir kulüp başkanının "Emre Akbaba'yı devre arasında satmayı düşünür müsünüz?" diye sohbet arasında sorduğunu belirterek şöyle devam etti: "Devre arasında kimseyi vermek istemediğimizi söyledik. Emre Akbaba'yı verirsek devre arasında transfer yapmamız gerekir. Ara transfer döneminde de sağlıklı transfer yapmak zor."
Koray BALOĞLU
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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