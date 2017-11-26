Akbaba kalacak

ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç oyuncuları Emre Akbaba'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda Emre'ye gelen resmi bir teklif olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Geçen sezon 5 milyon euro'dan aşağı verilmez anlamında konuşmuştuk. Net bir rakam koymadık. Dedikodular yüzünden o zaman öyle söyledik ama şu anda oyuncumuz milli forma giymeye de başladı ve daha fazla değerlendi. Emre Akbaba inşallah Türk futboluna büyük hizmetler verecek" ifadesini kullandı.ÇAVUŞOĞLU; kendisinin dostu olan bir kulüp başkanının "Emre Akbaba'yı devre arasında satmayı düşünür müsünüz?" diye sohbet arasında sorduğunu belirterek şöyle devam etti: "Devre arasında kimseyi vermek istemediğimizi söyledik. Emre Akbaba'yı verirsek devre arasında transfer yapmamız gerekir. Ara transfer döneminde de sağlıklı transfer yapmak zor."