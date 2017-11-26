 Akbaba kalacak – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Akbaba kalacak

    Akbaba kalacak

    Güney ekibinin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, G.Saray’ın peşinde olduğu 25 yaşındaki yıldız Emre Akbaba için, “Geçen sene 5 milyon euro diyorduk, şimdi ise değerini katladı” dedi

    ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç oyuncuları Emre Akbaba'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda Emre'ye gelen resmi bir teklif olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Geçen sezon 5 milyon euro'dan aşağı verilmez anlamında konuşmuştuk. Net bir rakam koymadık. Dedikodular yüzünden o zaman öyle söyledik ama şu anda oyuncumuz milli forma giymeye de başladı ve daha fazla değerlendi. Emre Akbaba inşallah Türk futboluna büyük hizmetler verecek" ifadesini kullandı.

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    ÇAVUŞOĞLU; kendisinin dostu olan bir kulüp başkanının "Emre Akbaba'yı devre arasında satmayı düşünür müsünüz?" diye sohbet arasında sorduğunu belirterek şöyle devam etti: "Devre arasında kimseyi vermek istemediğimizi söyledik. Emre Akbaba'yı verirsek devre arasında transfer yapmamız gerekir. Ara transfer döneminde de sağlıklı transfer yapmak zor."

    Koray BALOĞLU
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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