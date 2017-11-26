 35 bin Aslan’dan müthiş destek – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    35 bin Aslan’dan müthiş destek

    35 bin Aslan’dan müthiş destek
    GEÇTİĞİMİZ hafta Başakşehir karşısında alınan farklı yenilgiye rağmen Galatasaray taraftarları, Türk Telekom'daki yerini aldı. 35 bin sarıkırmızılı taraftar, başlangıç düdüğünden itibaren takımlarına büyük destek verdi. 90 dakika boyunca susmayan tribünler, karşılaşmanın ardından da futbolcuları tribüne çağırıp, alkışladı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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