G.Saray’ın Hırvat çalıştırıcısı, “Geçen haftaki Başakşehir yenilgisi ve Beşiktaş’ın beraberliği bizi 3 puan almaya mecbur bıraktı. Vodafone Park’a da kazanmaya gideceğiz” diye konuştu

G.SARAY Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hak ettikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Kazanmayı istediklerini, bunun için çalıştıklarını dile getiren Hırvat çalıştırıcı, "Mücadelenin başından itibaren saldıran, gol arayan, pozisyon vermeyen taraf bizdik. Daha farklı da kazanabilirdik ama bu sonuç da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Geçen haftaki Başakşehir yenilgisinin ardından dün de Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle bu galibiyete mutlak ihtiyaçlarını olduğunu sözlerine ekleyen genç hoca "Bu sebepler bizi mutlaka kazanmaya itti. 3 puana mecburduk ve istediğimizi aldık" yorumunu yaptı.



BEŞİKTAŞ'A MESAJ YOLLADI

Oyuncularının performansından oldukça memnun kaldığının da altını çizen sarı-kırmızılı teknik adam, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı ve "Bugün gerçekten müthiş bir destek vardı. 90 dakika boyunca o rüzgarı arkamızda hissettik. Bunu her zaman görmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Tudor, Beşiktaş için Vodafone Park'a da kazanmaya gideceklerini dile getirdi.