3 puana mecburduk
G.Saray’ın Hırvat çalıştırıcısı, “Geçen haftaki Başakşehir yenilgisi ve Beşiktaş’ın beraberliği bizi 3 puan almaya mecbur bıraktı. Vodafone Park’a da kazanmaya gideceğiz” diye konuştu
BEŞİKTAŞ'A MESAJ YOLLADI
Oyuncularının performansından oldukça memnun kaldığının da altını çizen sarı-kırmızılı teknik adam, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı ve "Bugün gerçekten müthiş bir destek vardı. 90 dakika boyunca o rüzgarı arkamızda hissettik. Bunu her zaman görmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Tudor, Beşiktaş için Vodafone Park'a da kazanmaya gideceklerini dile getirdi.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:17
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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