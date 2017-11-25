Galatasaraylı oyuncuya taraftardan şok tepki!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasına Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele esnasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Latovlevici topu her ayağına aldığında, Rumen futbolcuyu protesto etti.

Mücadelenin 70. dakikasında Latovlevici kenara gelirken, yerine Linnes oyuna dahil oldu. Bir grup Latovlevici'yi alkışlarken, tribünlerin bir kısmı Rumen sol beki ıslıkladı.