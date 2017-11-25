 Galatasaraylı oyuncuya taraftardan şok tepki! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaraylı oyuncuya taraftardan şok tepki!

    Galatasaraylı oyuncuya taraftardan şok tepki!

    Galatasaraylı taraftarlar, etkisiz gördükleri Latovlevici'yi ıslıklayarak protesto etti.

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasına Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele esnasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Latovlevici topu her ayağına aldığında, Rumen futbolcuyu protesto etti.

    Mücadelenin 70. dakikasında Latovlevici kenara gelirken, yerine Linnes oyuna dahil oldu. Bir grup Latovlevici'yi alkışlarken, tribünlerin bir kısmı Rumen sol beki ıslıkladı.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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