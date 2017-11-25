Galatasaray'da sakatlık şoku!
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sakatlanan Tolga Ciğerci ilk 11'den çıkarıldı.
Tolga Ciğerci'nin yerine Yasin Öztekin ilk 11'e alındı.
Galatasaray Kulübü, Twitter'dan "Sağ alt arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci'nin yerine Yasin Öztekin ilk 11'de başlayacak" mesajını paylaştı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:21
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Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
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Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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Toplam 3
Yorum
ReyizDamDuy 120miyon yuro reyizin bedeli garadenizdeki findukçucnun sesi :d
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