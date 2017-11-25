 Galatasaray'da sakatlık şoku! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'da sakatlık şoku!

    Galatasaray'da sakatlık şoku!

    Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sakatlanan Tolga Ciğerci ilk 11'den çıkarıldı.

    Galatasaray'a kötü haber... Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlandı.

    Tolga Ciğerci'nin yerine Yasin Öztekin ilk 11'e alındı.

    Galatasaray Kulübü, Twitter'dan "Sağ alt arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci'nin yerine Yasin Öztekin ilk 11'de başlayacak" mesajını paylaştı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:21
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