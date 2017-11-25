"En son ne zaman 11'de oynadım hatırlamıyorum"

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, oynamadığı dönemde zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “İnşallah hoca bundan sonra daha fazla görev verir. Ben de takımıma katkı sağlarım. Öz güven yüzde yüz yoktu ama elimden geleni yapmaya çalıştım” diye konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, "En son ilk 11'de ne zaman oynadım, hatırlamıyorum. Zor bir süreçti. Bu sene 4. senem. 120 tane maça çıktım. Bu sene de arkadaşlarımı tebrik ediyorum, iyi başladılar. İyi puan topladılar. Hoca içinde takımı değiştirmek kolay değildi. Sonuçta çalıştığın zaman, her şeyin zamanı var. Ben de bugünü bekledim. Bugüne nasip oldu. 1 gol, 1 asist yaptım ve 3 puan aldık. İnşallah hoca bundan sonra daha fazla görev verir. Ben de takımıma katkı sağlarım. Öz güven yüzde yüz yoktu ama elimden geleni yapmaya çalıştım. 13 hafta oynamadım. Baskı vardı. Kolay değildi ama iyiydi" diye konuştu.



"Şampiyon olmak istiyorsak, büyük maçları da kazanmamız lazım"

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Öztekin, "Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Zor maç olacak. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, büyük maçları da kazanmamız lazım. 3 puanı almaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.