"En son ne zaman 11'de oynadım hatırlamıyorum"
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, oynamadığı dönemde zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “İnşallah hoca bundan sonra daha fazla görev verir. Ben de takımıma katkı sağlarım. Öz güven yüzde yüz yoktu ama elimden geleni yapmaya çalıştım” diye konuştu.
"Şampiyon olmak istiyorsak, büyük maçları da kazanmamız lazım"
Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Öztekin, "Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Zor maç olacak. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, büyük maçları da kazanmamız lazım. 3 puanı almaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
"En son ne zaman 11'de oynadım hatırlamıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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