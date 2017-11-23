Yalnız bırakıldım
Başkan Özbek’in isteği üzerine sorunları dile getiren Tudor, “Tepki ve eleştiriler karşısında yönetimin bana destek olmasını bekliyorum. Kendimi rahat hissetmiyorum. Bu durum hepimizi olumsuz etkiliyor” diye konuştu
Söz İgor Tudor'da... Başkan Dursun Özbek, Pazartesi günü Florya'ya gitti. Cenk Ergün'le görüştü. "Takımdaki düşüşün nedenleriyle ilgili rapor istiyorum" dedi. "Arkasındayız" dedi ama İgor Tudor'u muhatap almadı. Bu duruma oldukça içerleyen Hırvat teknik adam ise Cuma akşamından kalemi kağıdı eline alıp sorunları ve sıkıntıları dile getirdi. Belhanda'nın açıklamalarından yedek oyunculara kadar birçok konuyu raporuna taşıyan Tudor, "Kendimi rahat hissetmiyorum" diyerek yönetime de sitem etti. İşte Tudor'un raporundan ilk taşanlar:
Basının çok etkisinde kalınıyor. Onlar iyi dediğinde iyi, kötü dediğinde kötü değiliz. Biz her hafta gelişen bir takımız.
Her zaman söylediğim gibi büyük denilen maçları kazanmaktansa, mayıs ayında şampiyon olmayı tercih ederim.
Ayhan Akman'la birlikte çalışmaktan memnunum. Şimdilik başka bir yardımcı teknik adamla çalışmayı düşünmüyorum.
Yönetim kurulu üyelerinden tepki ve eleştiriler karşısında bana destek olmasını bekliyorum. Kendimi rahat hissetmiyorum. Aksine basın ve takım önünde çok yalnız kalıyorum. Bu durum beni de oyuncuları da olumsuz etkiliyor.
Futbolcularımın beni eleştirmesine üzülmem... Ama tabii ki bunu öncelikle benimle paylaşmalarını tercih ederim.
3-5-2'yi de oynayabilecek bir sol kanat oyuncusu alınmasını istiyorum.
Kuracak bir stopere ihtiyacım var. Denayer aklımdaki oyuncu değil.
Yedek kaldıkları için takımda mutsuz olan oyuncularım var. Onlarla ikinci yarı itibariyle çalışmak istemiyorum.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:56
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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