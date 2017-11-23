 Akbaba'ya sıkı önlem – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Akbaba'ya sıkı önlem

    Akbaba'ya sıkı önlem
    GALATASARAY; gol silahı Love'dan yoksun sahaya çıkacak olan Alanyaspor'da Emre Akbaba için tedbir alacak. Sarı- kırmızılıların hocası Tudor, geride kalan 12 haftada Güney ekibi adına 5 gol, 4 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcuya nefes aldırmayacak. Hırvat hoca, rakibin en önemli kozuna sıkı markaj uygulatacak.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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