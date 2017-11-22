 Tudor’a yeni yardımcı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Tudor’a yeni yardımcı

    Tudor’a yeni yardımcı

    Altyapı koordinatörü Bayraktar, İgor Tudor’a rakiplerle ilgili teknik destek verecek

    Kaybedilen puanların ardından Galatasaray'ın teknik kadrosuna yeni bir isim eklendi. Altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar artık Hırvat hocayla birlikte çalışacak. Analiz ve strateji belirleme konusunda Tudor'a yardım edecek olan Bayraktar, rakiplerle ilgili analizlerde bulunacak. Emrah Bayraktar ayrıca altyapı ile çalışmalarını da sürdürecek. Kulübede ise Tudor'un yanında Ayhan Akman oturmaya devam edecek.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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