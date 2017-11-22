Tudor’a yeni yardımcı

Altyapı koordinatörü Bayraktar, İgor Tudor’a rakiplerle ilgili teknik destek verecek

Kaybedilen puanların ardından Galatasaray'ın teknik kadrosuna yeni bir isim eklendi. Altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar artık Hırvat hocayla birlikte çalışacak. Analiz ve strateji belirleme konusunda Tudor'a yardım edecek olan Bayraktar, rakiplerle ilgili analizlerde bulunacak. Emrah Bayraktar ayrıca altyapı ile çalışmalarını da sürdürecek. Kulübede ise Tudor'un yanında Ayhan Akman oturmaya devam edecek.