Raporu cuma günü verecek
İnat etmemeli
Galatasaray, Alanya ve Beşiktaş karşısında sezon başından Fenerbahçe karşılaşmasına kadar uyguladığı ve başarılı olduğu sistemle oynamalı. Böyle oynarsa problem yaşamaz. İgor Tudor artık inadından vazgeçmeli. Eren ve Gomis birbirine tamamlayıcı forvetler değil... Fernando'nun yerine Selçuk'un oynaması yerinde olacaktır. Galatasaray'ın Feghouli ve Fernando'nun yokluğunda Alanya'ya karşı sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarının desteğiyle kazanacaktır. Yalnız Beşiktaş maçı kritik... O maçta da sorun yaşarsa işler karışabilir.
Mini yorum: Kerem İnan
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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