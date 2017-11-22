Raporu cuma günü verecek

ASLAN'IN patronu Dursun Özbek, daha önce takımı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu'ndan istediği gibi Tudor'dan da takımla ilgili rapor talep etti. Hamzaoğlu döneminde bu konu gerginliğe sebep olurken Hırvat teknik adam cuma gününe kadar raporu hazırlayacağını başkan Özbek'e iletti. İgor Tudor'un raporunda futbolcuların durumundan, devre arası transferlerine kadar birçok konuya yer vermesi bekleniyor.



İnat etmemeli

Galatasaray, Alanya ve Beşiktaş karşısında sezon başından Fenerbahçe karşılaşmasına kadar uyguladığı ve başarılı olduğu sistemle oynamalı. Böyle oynarsa problem yaşamaz. İgor Tudor artık inadından vazgeçmeli. Eren ve Gomis birbirine tamamlayıcı forvetler değil... Fernando'nun yerine Selçuk'un oynaması yerinde olacaktır. Galatasaray'ın Feghouli ve Fernando'nun yokluğunda Alanya'ya karşı sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarının desteğiyle kazanacaktır. Yalnız Beşiktaş maçı kritik... O maçta da sorun yaşarsa işler karışabilir.



Mini yorum: Kerem İnan