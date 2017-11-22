Ocak’ta yolcular

GALATASaray devre arasına liderliği kaybederek girerse sadece İgor Tudor'un değil bazı futbolcuların da başı yanacak gibi görünüyor. Bunların başında M. City'den kiralanan Jason Denayer ve Iasmin Latovlevici geliyor. Denayer'in kiralık sözleşmesinin feshedileceği, Latovlevici'ye ise istemesi durumunda bonservisinin bedelsiz olarak verileceği konuşuluyor.