 Kazan kaynıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kazan kaynıyor

    Kazan kaynıyor

    Başkan Özbek, Tudor’a bir şans daha verdi ama G.Saray birçok hoca ile anılmaya devam ediyor

    Yönetim, bir süre daha İgor Tudor'un arkasında durma kararı aldı ama muhtemel adaylar da konuşulmaya devam ediyor. İsmi geçenler arasında Fatih Terim ilk sırayı alırken ayrıca Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Ümit Davala, Muhsin Ertuğral ve Hamza Hamzaoğlu da kulislerde konuşulan isimler arasında yer alıyor.

    ?HASAN ŞAŞ FAVORİ
    Alanya karşısında bir kaza yaşanması halinde Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisine yeni bir teknik adamla çıkacağı ileri sürülüyor. Yönetim içinden muhaliflerin olması ve yüksek maliyeti nedeniyle Fatih Terim ihtimali zayıf görülürken adaylar arasında hırslı yapısı nedeniyle Hasan Şaş'ın isminin öne çıktığı yorumları yapılıyor.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:12
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