Kazan kaynıyor
Başkan Özbek, Tudor’a bir şans daha verdi ama G.Saray birçok hoca ile anılmaya devam ediyor
?HASAN ŞAŞ FAVORİ
Alanya karşısında bir kaza yaşanması halinde Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisine yeni bir teknik adamla çıkacağı ileri sürülüyor. Yönetim içinden muhaliflerin olması ve yüksek maliyeti nedeniyle Fatih Terim ihtimali zayıf görülürken adaylar arasında hırslı yapısı nedeniyle Hasan Şaş'ın isminin öne çıktığı yorumları yapılıyor.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:12
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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